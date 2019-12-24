Дочь Пугачевой показала застолье Галины Волчек перед госпитализацией

Дочь Аллы Пугачевой артистка Кристина Орбакайте показала застолье Галины Волчек накануне ее госпитализации.

Фото Орбакайте опубликовала 23 декабря в сторис в Инстаграм.

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"Любимые люди", - подписала артистка фото.

Перед Волчек на столе десерт, красное вино, фрукты.

Инстаграм Кристины Орбакайте

Данное застолье происходило 22 декабря в московском ГУМе в рамках торжественного открытия обновленного бутика Bosco Family.

19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.

Mash сообщает, что сейчас она в коме, у нее двойная пневмония и тромбоэмболия.

Орбакайте играла в спектакле "Двое на качелях", который поставила как режиссер Галина Волчек в театре "Современник".

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