Дочь Пугачевой показала застолье Галины Волчек перед госпитализацией

Дочь Аллы Пугачевой артистка Кристина Орбакайте показала застолье Галины Волчек накануне ее госпитализации.
Фото Орбакайте опубликовала 23 декабря в сторис в Инстаграм.
"Любимые люди", - подписала артистка фото.
Перед Волчек на столе десерт, красное вино, фрукты.
Инстаграм Кристины Орбакайте
Данное застолье происходило 22 декабря в московском ГУМе в рамках торжественного открытия обновленного бутика Bosco Family.
19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.
Mash сообщает, что сейчас она в коме, у нее двойная пневмония и тромбоэмболия.
Орбакайте играла в спектакле "Двое на качелях", который поставила как режиссер Галина Волчек в театре "Современник".
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