Дочь Пугачевой и Галкина Лиза поразила сеть сходством с мамой. Видео

Ева Романова Люди 16:52, 22.06.2020 Обновлено: 16:52, 22.06.2020

Дочь звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза поразила сеть внешним сходством с матерью.

Так, российский комик Максима Галкин на личной странице в Instagram показал забавный ролик, где 6-летняя Лиза устроила дома показ мод (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Девочка примерила на себя несколько нарядов и продефилировала перед "публикой" в лице ее отца и брата-близнеца Гарри Галкина.

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву
Instagram Максима Галкина

Повадки и внешний вид 6-летней Лизы многим пользователям сети напомнили ее звездную мать – примадонну Аллу Пугачеву. В комментариях под фото фолловеры указали на их внешнее сходство.

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву
Instagram Максима Галкина
Лиза Галкина "копирует" Пугачеву
Instagram Максима Галкина

"Это мамины платья? Красотка! Вся в Аллу Борисовну", – восхитились фанаты звездной семьи.

"В длинном платье на маму похожа", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин растрогал сеть архивным видео с их с Аллой Пугачевой сыном Гарри. Ролик был снят пять лет назад, в 2015-м. Мальчик все время заразительно смеется и улыбается, помогая папе допеть строчку из песни "Голубой вагон".

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