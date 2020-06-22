Дочь Пугачевой и Галкина Лиза поразила сеть сходством с мамой. Видео

Дочь звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза поразила сеть внешним сходством с матерью.

Так, российский комик Максима Галкин на личной странице в Instagram показал забавный ролик, где 6-летняя Лиза устроила дома показ мод (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Девочка примерила на себя несколько нарядов и продефилировала перед "публикой" в лице ее отца и брата-близнеца Гарри Галкина.

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву Instagram Максима Галкина

Повадки и внешний вид 6-летней Лизы многим пользователям сети напомнили ее звездную мать – примадонну Аллу Пугачеву. В комментариях под фото фолловеры указали на их внешнее сходство.

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву Instagram Максима Галкина

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву Instagram Максима Галкина

"Это мамины платья? Красотка! Вся в Аллу Борисовну", – восхитились фанаты звездной семьи.

"В длинном платье на маму похожа", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин растрогал сеть архивным видео с их с Аллой Пугачевой сыном Гарри. Ролик был снят пять лет назад, в 2015-м. Мальчик все время заразительно смеется и улыбается, помогая папе допеть строчку из песни "Голубой вагон".