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18 марта • обновлено в 17:23
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Дочь правой руки Путина Лиза Пескова потребовала закрыть церкви в РФ из-за коронавируса

1.5т
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Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета призвала закрыть церкви из-за распространения коронавируса.

Так, по словам девушки, она возмущена тем, что запрет на проведение мероприятий не распространяется на храмы и святыни. Ведь все следуют этим указаниям, в том числе и вуз, в котором учиться Елизавета. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Елизавета Пескова и Дмитрий Песков

Елизавета Пескова и Дмитрий Песков

Фото: instagram/lisa_peskova

"С сегодняшнего дня МГИМО закрывают на карантин. Недельные каникулы и только с 23 марта переход на дистанционное обучение. Хотелось бы, конечно, понять, почему запрет на проведение мероприятий не распространяется на храмы и святыни... Ведь в XVII веке массовые скопления людей в целях проведения религиозных обрядов послужили одной из причин распространения чумы", – написала Пескова.

Также она отметила, что если люди верят в Бога, то нет разницы, где молиться.

Елизавета Пескова

Елизавета Пескова

Фото: instagram/lisa_peskova

"Если действительно веришь – нет разницы, где молиться! Я лично не понимаю необходимости целовать иконы в разгар эпидемии", – заявила девушка.

К слову, дочь Пескова решила самоизолироваться дома и соблюдает все необходимые меры профилактики.

Елизавета Пескова

Елизавета Пескова

Фото: instagram/lisa_peskova

"Что касается меня. Помимо того что я, конечно же, как обычно, мою руки (я часто мыла их и до коронавируса), пью много воды, магний и чай с имбирем и лимоном. Практически каждый день занимаюсь спортом. А карантин – это отличная возможность больше времени уделить работе, чтению и самообразованию. Тут отговорок быть не может", – подытожила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета Пескова пожаловалась на врачей скорой помощи, которые не приехали к ней на вызов после звонка "умирающим" голосом.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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