Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 15-летняя Маша, упала с лошади и получила серьезные травмы.

Об инциденте рассказала сама Маша, опубликовав на своей странице в Instagram новый пост.

Оля Полякова с дочкой Машей Instagram @polyakovamusic

Так, в своей соцсети дочь артистки поделилась фотографией, на которой сидит на земле. В кадре видно, что из носа Маши идет кровь.

"Сегодня упала с коня, разбила нос и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла", – такой подписью сопроводила снимок дочь Поляковой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова вызвала бурные споры среди украинцев в сети своим заявлением о том, что в Украине языковая проблема существует только в политической плоскости, а "людям все равно".

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