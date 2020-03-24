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24 марта • обновлено в 11:00
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Дочь Поляковой получила серьезные травмы: разбила нос и ногу

3.3т
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Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 15-летняя Маша, упала с лошади и получила серьезные травмы.

Об инциденте рассказала сама Маша, опубликовав на своей странице в Instagram новый пост.

Оля Полякова с дочкой Машей

Оля Полякова с дочкой Машей

Instagram @polyakovamusic

Так, в своей соцсети дочь артистки поделилась фотографией, на которой сидит на земле. В кадре видно, что из носа Маши идет кровь.

"Сегодня упала с коня, разбила нос и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла", такой подписью сопроводила снимок дочь Поляковой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова вызвала бурные споры среди украинцев в сети своим заявлением о том, что в Украине языковая проблема существует только в политической плоскости, а "людям все равно".

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Автор
Анна Михно
Персона
Оля Полякова
Место
Украина
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