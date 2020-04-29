Дочь Поляковой показала окровавленное лицо и нарвалась на критику в сети

15-летняя дочь украинской певицы Ольги Поляковой Маша опубликовала фото, на котором у нее из носа текла кровь, и нарвалась на критику в сети.

Соответствующим снимком девочка поделилась на своей странице в Instagram. "Блин, месячные не оттуда. О, и кстати, кровь настоящая", – прокомментировала свою публикацию Маша.

Дочь Ольги Поляковой Маша Фото: instagram/mashapolyakova

Маша Полякова Фото: instagram/mashapolyakova

Отметим, что многие пользователи сети не оценили новое фото дочери Поляковой и засыпали ее негативными комментариями.

"Маша, что ты гонишь в последнее время, зачем такое выкладываешь? У тебя проблемы со здоровьем? Не пугай", "А в чем прикол фотографировать себя, когда кровь из носа идет?", "Ужасное фото. С мозгами все хорошо?", "Похоже, у нее проблемы с головой", "Как не стыдно? Уже не знают, как пропиариться", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Ольги Поляковой Маша опубликовала фото, на котором показала побои на лице.

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