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31 марта • обновлено в 10:44
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Дочь певицы Славы взбудоражила пикантным фото в белье

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Старшая дочь российской певицы Славы Александра Морозова взбудоражила сеть пикантным фото.

Так, на нем 21-летняя девушка позировала в откровенном спортивном белье, продемонстрировав пышные формы. Свой образ Александра дополнила белой рубашкой. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

Александра Морозова

Александра Морозова

Фото: instagram/alexandrawinter

"Карантин набирает обороты, а у меня ничего не поменялось со вчерашнего дня: я все также ем, сплю, смотрю сериалы и созваниваюсь с родными и друзьями. Можно было бы конечно заняться спортом, или же все-таки поучиться. Но, видимо, я подумаю об этом завтра", – написала дочь певицы.

Александра Морозова в откровенном белье

Александра Морозова в откровенном белье

Фото: instagram/alexandrawinter

Поклонники юной Александры пришли в восторг от ее нового откровенного фото. Они засыпали девушку комплиментами.

Юная дочь певицы Славы взбудоражила пикантным фото в белье
Юная дочь певицы Славы взбудоражила пикантным фото в белье
Юная дочь певицы Славы взбудоражила пикантным фото в белье

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Александры Морозовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Александра Морозова оголила грудь

Александра Морозова оголила грудь

Фото: instagram/alexandrawinter

Александра Морозова продемонстрировала "пятую точку"

Александра Морозова продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/alexandrawinter

Александра Морозова в откровенном белье

Александра Морозова в откровенном белье

Фото: instagram/alexandrawinter

Александра Морозова сексуально позирует на камеру

Александра Морозова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/alexandrawinter

Александра Морозова полностью голая

Александра Морозова полностью голая

Фото: instagram/alexandrawinter

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2019 года Александра Морозова снялась абсолютно голой, отметив таким образом свое 20-летие.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
певица Слава
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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