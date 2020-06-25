Дочь Пескова высказалась о 'мажорах' и 'золотой молодежи': отказалась причислять себя к ним

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лиза раскритиковала российскую "золотую молодежь" и "мажоров", а также отказалась причислять себя к ним.

Так, по словам девушки, в России под этими понятиями подразумеваются дети из богатых семей, которые "разъезжают без прав на геликах с безлимитными карточками в кармане, но с ограниченным уровнем воспитания и образования". А она же считает, что вместо безлимитной карточки получила от родителей воспитание и "не прожигает свою жизнь дорогими тусовками, бездельем и отсутствием моральных ценностей". Об этом Лиза написала в своем личном блоге на "Эхо Москвы".

Лиза Пескова (Instagram-аккаунт Лизы Песковой)

"Сегодня в России понятие "золотая молодежь", "мажоры", всегда ассоциируется с "детками богатых родителей", разъезжающих без прав на геликах с безлимитными карточками в кармане, но с ограниченным уровнем воспитания и образования. Большинству на ум сразу приходит сынок богатого отца в Лондоне, с дорогущими часами и бутылкой шампанского в руках. Или же переделанную фифу с пустыми глазами и пафосным выражением лица... Лично у нас очень строгие родители, особенно в отношении всего, что касается денег. Да, мы не из простой семьи. Да, у нас больше возможностей, чем у многих, и мы это прекрасно осознаем. Но мы не относимся к золотой молодежи или мажорам, так как, возвращаясь к определению, мы не прожигаем свою жизнь дорогущими тусовками, бездельем, хамством и отсутствием моральных ценностей. Потому что вместо безлимитной карточки нам дали воспитание, а вместо пачки купюр учат, как ее заработать", – отметила девушка.

Дмитрий Песков с дочерью Лизой (Instagram-аккаунт Лизы Песковой)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавету обвинили в расходовании средств россиян.