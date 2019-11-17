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17 ноября • обновлено в 13:52
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Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание в сети

4.5т
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, Анна прервала молчание в социальных сетях.

Девушка, которая несколько месяцев ничего не публиковала, показала счастливые фотографии на своей странице в Instagram.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Новости
"Важен каждый час!" Стало известно, есть ли шансы у больной раком Заворотнюк
"Просто не нарадуюсь своим маникюром", - написала девушка.
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание в сети

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
Анастасия Заворотнюк
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