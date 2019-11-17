Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание в сети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, Анна прервала молчание в социальных сетях.

Девушка, которая несколько месяцев ничего не публиковала, показала счастливые фотографии на своей странице в Instagram.

Анна Заворотнюк

"Просто не нарадуюсь своим маникюром", - написала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!