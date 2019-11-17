Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание в сети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, Анна прервала молчание в социальных сетях.
Девушка, которая несколько месяцев ничего не публиковала, показала счастливые фотографии на своей странице в Instagram.
Анна Заворотнюк
"Просто не нарадуюсь своим маникюром", - написала девушка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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