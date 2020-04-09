Дочь онкобольной Заворотнюк похвасталась стройной фигурой
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна похвасталась стройной фигурой. Так, она заявила, что практически не занимается спортом, а ее худоба - это гены.
Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Пожалуйста, не говорите мне про худобу, мне очень комфортно в своём весе и теле, я абсолютно здоровый человек.Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю", - говорит Анна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.