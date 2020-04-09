Дочь онкобольной Заворотнюк похвасталась стройной фигурой

Мария Дидык Люди 10:03, 9.04.2020

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна похвасталась стройной фигурой. Так, она заявила, что практически не занимается спортом, а ее худоба - это гены.

Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Пожалуйста, не говорите мне про худобу, мне очень комфортно в своём весе и теле, я абсолютно здоровый человек.Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю", - говорит Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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