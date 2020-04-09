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9 апреля • обновлено в 10:40
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Дочь онкобольной Заворотнюк похвасталась стройной фигурой

1.5т
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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна похвасталась стройной фигурой. Так, она заявила, что практически не занимается спортом, а ее худоба - это гены.

Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Это гены!" Дочь онкобольной Заворотнюк похвасталась стройной фигурой

"Пожалуйста, не говорите мне про худобу, мне очень комфортно в своём весе и теле, я абсолютно здоровый человек.Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю", - говорит Анна.

Мои дорогие друзья, этот пост хочу посвятить своему питанию и спорту💫 ⠀ Пожалуйста, не говорите мне про худобу, мне очень комфортно в своём весе и теле, я абсолютно здоровый человек.🌷 ⠀ Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу, 3-4 раза в день и не ем после 19:00.✨ ⠀ Но так же хочу заметить, что я очень люблю сладкое, шоколад, печенье, мороженое, этот список может продолжаться бесконечно 🍰🍨🧁 Стараюсь есть сладкое утром, далеко не всегда получается. Так же я пью огромное количество воды, в день могу выпить около 4 литров. И делаю это даже не потому что это полезно, а так требует мой организм.🧜🏻‍♀️ ⠀ Я очень люблю ходить пешком и плавать, это своего рода медитация для меня. Помогает очистить голову от дурных мыслей и поддерживать тонус в мышцах.🌊 ⠀ Что касается занятий в зале, свой последний год проживания в Нью Йорке, я почти каждый день тренировалась. Бегала, занималась на эллипсе, делала разные упражнения на различных тренажёрах. Но после переезда обратно, никак не могу найти мотивацию снова начать ходить в зал.🦥 ⠀ Поэтому пока я ограничиваюсь пешими прогулками, плаванием и иногда йогой по утрам.🌹

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Заворотнюк
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