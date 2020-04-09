Дочь онкобольной Заворотнюк похвасталась стройной фигурой

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна похвасталась стройной фигурой. Так, она заявила, что практически не занимается спортом, а ее худоба - это гены.
Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Пожалуйста, не говорите мне про худобу, мне очень комфортно в своём весе и теле, я абсолютно здоровый человек.Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю", - говорит Анна.
Мои дорогие друзья, этот пост хочу посвятить своему питанию и спорту💫 ⠀ Пожалуйста, не говорите мне про худобу, мне очень комфортно в своём весе и теле, я абсолютно здоровый человек.🌷 ⠀ Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу, 3-4 раза в день и не ем после 19:00.✨ ⠀ Но так же хочу заметить, что я очень люблю сладкое, шоколад, печенье, мороженое, этот список может продолжаться бесконечно 🍰🍨🧁 Стараюсь есть сладкое утром, далеко не всегда получается. Так же я пью огромное количество воды, в день могу выпить около 4 литров. И делаю это даже не потому что это полезно, а так требует мой организм.🧜🏻♀️ ⠀ Я очень люблю ходить пешком и плавать, это своего рода медитация для меня. Помогает очистить голову от дурных мыслей и поддерживать тонус в мышцах.🌊 ⠀ Что касается занятий в зале, свой последний год проживания в Нью Йорке, я почти каждый день тренировалась. Бегала, занималась на эллипсе, делала разные упражнения на различных тренажёрах. Но после переезда обратно, никак не могу найти мотивацию снова начать ходить в зал.🦥 ⠀ Поэтому пока я ограничиваюсь пешими прогулками, плаванием и иногда йогой по утрам.🌹
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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