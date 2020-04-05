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5 апреля • обновлено в 17:39
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Дочь Охлобыстина заразилась коронавирусом: фанат "Л/ДНР" раскрыл детали

1.3т
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Дочь скандально российского актера Ивана Охлобыстина, который поддерживает террористов "Л/ДНР", Анфиса могла заразиться коронавирусом COVID-19 в Германии.

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Об этом рассказал сам Охлобыстин в интервью каналу "Царьград". По его словам, дочь по состоянию на 3 апреля чувствовала себя нормально.

"Она в Германии (Могла заразиться. – Ред.). Но она приехала в десятых числах, 12-го числа приехала из Германии, то есть уже 14 дней прошло. Где-то на улице, они ходили по городу, где-то в кафе, или на концерт они еще ходили", – сказал скандальный актер.

Дочь Охлобыстина заразилась коронавирусом. Иллюстрация

Дочь Охлобыстина заразилась коронавирусом. Иллюстрация

Он предположил, что остальные члены семьи также могли перенести COVID-19 "на ногах". Медики уже взяли у всех анализы.

Как сообщал OBOZREVATEL, у 23-летней дочери скандально российского актера Охлобыстина, который поддерживает террористов "Л/ДНР", обнаружили коронавирус.

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Автор
Яра Дорош
Персона
Иван Охлобыстин
Место
Россия
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