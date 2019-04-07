Дочь Началовой впервые появилась на публике после смерти мамы. Видео

Дочь умершей певицы Юлии Началовой впервые появилась на публике впервые после похорон мамы. 12-летняя Вера приняла участие в концерте, где сыграла на фортепиано.

Ее отец Евгений Алдонин опубликовал в своем блоге небольшое видео, записанное во время выступления Веры в своем Instagram.

"Моя любимая и талантливая доченька! Любим тебя!", - подписал видео отец Веры.

Пользователи сети поддержали девочку и отметили, что она прекрасно играет на фортепиано.

"Верочка очень талантливая и скромная. желаю вашей семье счастья", "Нежная, красивая и талантливая девочка! Будь счастлива, Верочка", "Мама тобой гордится и всегда рядом", - пишут в сети.

Как ране писал OBOZREVATEL, отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь артистки Вера написала письмо, обращенное к матери. Он также признался, что девочка очень переживает смерть самого близкого человека.

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