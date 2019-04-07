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Дочь Началовой впервые появилась на публике после смерти мамы. Видео

2.2тЧитать материал на украинском

Дочь умершей певицы Юлии Началовой впервые появилась на публике впервые после похорон мамы. 12-летняя Вера приняла участие в концерте, где сыграла на фортепиано.

Ее отец Евгений Алдонин опубликовал в своем блоге небольшое видео, записанное во время выступления Веры в своем Instagram.

Дочь Началовой впервые появилась на публике после смерти мамы. Видео
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"Моя любимая и талантливая доченька! Любим тебя!", - подписал видео отец Веры.

Пользователи сети поддержали девочку и отметили, что она прекрасно играет на фортепиано.

"Верочка очень талантливая и скромная. желаю вашей семье счастья", "Нежная, красивая и талантливая девочка! Будь счастлива, Верочка", "Мама тобой гордится и всегда рядом", - пишут в сети.

Дочь Началовой впервые появилась на публике после смерти мамы. Видео
Дочь Началовой впервые появилась на публике после смерти мамы. Видео
Дочь Началовой впервые появилась на публике после смерти мамы. Видео
Дочь Началовой впервые появилась на публике после смерти мамы. Видео

Как ране писал OBOZREVATEL, отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь артистки Вера написала письмо, обращенное к матери. Он также признался, что девочка очень переживает смерть самого близкого человека.

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Персона
Юлия Началова
Место
Россия
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