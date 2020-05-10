Дочь покойной российской певицы Юлии Началовой Вера спела песню "Письма с фронта" в честь своего прадеда.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Instagram отец девочки, футболист Евгений Алдонин (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Юлия Началова с дочерью Верой Фото: vokrug.tv

"С великим праздником Победы! "Письмо с фронта" исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семеновича, вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, большая умничка", – написал Алдонин.

Дочь Началовой Вера Скриншот с видео

Отметим, что пользователи поразились сходству голоса юной дочери и певицы. Они также засыпали Веру комплиментами.

"Боже, у Верочки голос как у мамы", "Евгений, невероятно красиво, тонко, талантливо Верочка исполняет песню. Весь мамин талант чувствуется в ее сердце. Счастья вашей замечательной доченьке!", "Какая умница! А как голос похож на мамин", "Плачу, голос Юли", – написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что участница "Битвы экстрасенсов" Дарья Миронова заявила: много лет назад она предсказала певице Юлии Началовой, что 16 марта 2019 года станет для нее роковым числом. Именно в этот день звезда скончалась.