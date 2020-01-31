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31 января • обновлено в 12:04
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Дочь Михаила Ефремова выругалась после скандального поста о матери

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Дочь знаменитого артиста Михаила Ефремова Анна-Мария Ефремова, которая ранее открыла жуткую правду о матери, разозлилась на реакцию общественности на эти откровения.

Об этом она высказалась в сториз на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее 19-летняя Анна-Мария рассказывала, как мать Ксения Качалина была хроническим алкоголиком, била ее, причиняла физическую и моральную боль.

Дочь Михаила Ефремова выругалась после скандального поста о матери

Реакцию же своих подписчиков девушка описала довольно нестандартно и нецензурно, - заявила, что те читают вещи, которые она считает важными, "через ж*пу".

К этому комментарию младшая Ефремова прикрепила и мем с ругательством якобы Владимира Жириновского.

Дочь Михаила Ефремова выругалась после скандального поста о матери

Как известно, Анна-Мария родилась в 2000 году в браке с Качалиной, сейчас Михаил Ефремов давно женат на другой женщине и завел еще троих детей.

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