Дочь Михаила Ефремова раскрыла жуткие подробности о матери

Дочь известного советского артиста Михаила Ефремова Анна-Мария Ефремова рассказала жуткие вещи о болезни и склонностях матери, актрисы Ксении Качалиной.

Об этом она высказалась на своей странице в Instagram.

Отмечается, что у младшей Ефремовой было явно непростое детство, сейчас она отзывается о себе в мужском роде и называет себя геем, - чтобы привлечь внимание, признается Анна-Мария.

По ее словам, она была "неудобным" ребенком, и такой же "неудобной" была ее мать, которая страдает от алкоголизма и прекратила причинять боль ребенку только в конце 2019 года.

"Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Её разум угасает, - пишет Анна-Мария. - Когда я тоже угасну - сознанием или телом - то пусть на моем теле расцветут цветы там, где она оставляла мне гематомы и ссадины".

Заметим, что Ксения Качалина была четвертой женой Михаила Ефремова, в их браке родилась дочь в 2000 году. Они уже давно разведены, у Ефремова другая жена и трое младших детей.

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