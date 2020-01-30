Дочь Михаила Ефремова раскрыла жуткие подробности о матери

Дочь известного советского артиста Михаила Ефремова Анна-Мария Ефремова рассказала жуткие вещи о болезни и склонностях матери, актрисы Ксении Качалиной.
Об этом она высказалась на своей странице в Instagram.
Отмечается, что у младшей Ефремовой было явно непростое детство, сейчас она отзывается о себе в мужском роде и называет себя геем, - чтобы привлечь внимание, признается Анна-Мария.
По ее словам, она была "неудобным" ребенком, и такой же "неудобной" была ее мать, которая страдает от алкоголизма и прекратила причинять боль ребенку только в конце 2019 года.
"Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Её разум угасает, - пишет Анна-Мария. - Когда я тоже угасну - сознанием или телом - то пусть на моем теле расцветут цветы там, где она оставляла мне гематомы и ссадины".
Четыре буквы. Ч2. ⠀ У всего есть своё простое объяснение. Вот и люди, которые не верят и никогда не будут мне верить из-за того, что я использовал ложь как защитный механизм, объясняют всё очень просто. ⠀ Ночные кошмары. Нет, не так. Я сижу в телефоне по ночам и из-за этого не высыпаюсь. Если я слышу песни Земфиры, я начинаю биться в том, что называют "истерика для привлечения внимания". Я спонтанно лгу на месте, если меня о чем-то резко спросить, потому что я очень ленивый и плохой человек. Я говорю о себе в мужском роде, чтобы привлечь внимание. Вспышки гнева? Придурь. Перфекционизм? Истеричность. Стремление к социальному одобрению? Ну, энергия Урана в гороскопе. ⠀ Всё имело удобное объяснение. Неудобным был я. ⠀ А ещё неудобна моя мать. ⠀ Мне теперь не больно её видеть и не приходиться придумывать для отца новый повод избежать встречи. Её лицо уже не вызывает страха или какого-то стремления сжаться, занимая как можно меньше места. Но всё равно дергаюсь. Незаметно, пальцами. ⠀ Вздыхаю и снова проговариваю про себя: не мое будущее, не мое настоящее, не стану такой, не обязательно общаться. Её лицо искажает уродливое подобие флиртующей улыбки, она встаёт в кривую позу. От неё несёт алкоголем на половину улицы. ⠀ Только в декабре 2019 года мне перестало быть больно. Я перестал сожалеть об утерянном навсегда доме, который, наверное, у меня был, и нашёл его с Мамочкой, а не Матерью. ⠀ Ой, кажется, я снова поделился в интернете личной информацией. Какая досада. ⠀ Я смотрю на то, как она, изображая и передразнивая мой страх, передаёт мне подарок и отпрыгивает, когда я его беру. ⠀ Какая досада, что мне уже плевать. ⠀ Жизнь идёт своим чередом. Снег под ногами становится грязной кашей, мимо проезжают машины. Отец, тяжело вздохнув, начинает говорить с ней, как с маленьким ребёнком. В ответ он получает то, что я бы назвал насмешкой, если бы она была способна насмехаться в своём состоянии. ⠀ Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Её разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. ⠀ Кроме кошмаров. Кошмары поют ярко, как никогда. ⠀ Честно говоря, я постоянно забываю её лицо. ⠀ [продолжение в комментариях]
Заметим, что Ксения Качалина была четвертой женой Михаила Ефремова, в их браке родилась дочь в 2000 году. Они уже давно разведены, у Ефремова другая жена и трое младших детей.
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