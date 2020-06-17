Дочь Майкла Джексона запела: дебютная песня Пэрис Джексон. Видео

22-летняя дочь выдающегося певца Майкла Джексона решила продолжить дело отца и спеть.

Свою дебютную песню девушка, которая уже попробовала себя в качестве модели и актрисы, обнародовала в Instagram.

Первую песню дочь покойной поп-легенды записала вместе с фолк-группой The Soundflowers.

"Безумно рада поделиться новостью, что мой мини-альбом, о котором мы говорили в течение последних двух лет, наконец-то готов к релизу. Он состоится на следующей неделе, 23 июня. Мы бесконечно благодарны каждому из вас за поддержку и любовь, которые вы нам оказывали. Я очень надеюсь, что вам понравится", – написала она и поделилась отрывком из песни.

Отметим, что в состав The Soundflowers, кроме самой Пэрис, входит и ее бойфренд Гленн Габриэль, с которым она встречается уже около полутора лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стало известно о существовании тайного завещания Майкла Джексона.