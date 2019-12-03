Дочь Ляшко и сын Авакова: как выглядят повзрослевшие дети украинских политиков

Украинские политики не так часто распространяются о том, где учатся и чем занимаются их дети. Однако многие из них стали уже совсем взрослыми и порой не менее успешыми, чем их родители.

Как выглядят повзрослевшие дети Олега Ляшко, Владимира Гройсмана и других – в материале OBOZREVATEL.

Дочь Ляшко

Дочь Олега Ляшко (справа) facebook.com/O.Liashko

Влада – дочь лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко и его жены Роситы Сайранен. Девушке 17 лет. Во многих интервью Олег Ляшко и его жена говорили о том, что Влада – их совместная дочь. Однако в декларациях политика девочка указана как Горбенко Владислава Витальевна.

Как видно на фото из соцсетей, девушка уже умеет стрелять.

Александр Аваков

скриншот из видео

Сын Арсена Авакова Александр Аваков окончил Харьковский национальный университет имени Каразина по специальности "финансы". Занимается бизнесом. Мужчине 31 год. В августе 2014 Александр Аваков пошел добровольцем в батальон спецназначения МВД "Киев-1". Занимался поставками всего необходимого для солдат и сопровождением артистов для выступлений перед бойцами. 17 февраля 2015 уволен в запас.

Юлия, Кристина и Давид Гройсман

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман вместе с женой Еленой воспитывают троих детей: Юлию, Кристину и Давида.

Дочки Владимира Гройсмана Юлия и Кристина instagram.com

Старшая, 28-летняя Юлия, которая является дочерью Елены Гройсман от первого брака, по информации СМИ, работает в Великобритании и даже получила там вид на жительство.

Кристина Гройсман vk.com

Младшая, 19-летняя Кристина, недавно стала совладелицей торгового центра в Виннице. Сыну Гройсмана Давиду сейчас 8 лет.

Елена Гройсман с сыном Давидом (слева), Кристина Гройсман (справа) в 2015 году vesti.ua

Сыновья Юрия Луценко

В сентябре 2017 года Александр Луценко женился на Анастасии Волохиной Юрий Луценко / Facebook

У экс-генпрокурора Юрия Луценко и его жены, экс-депутата Рады Ирины Луценко двое детей: сыновья Александр (1989 года рождения) и Виталий (1999). Старший сын уже два года как женат. По словам Юрия Луценко, он прошел службу в АТО.

Александр Луценко служил в АТО facebook.com

Младший сын Луценко, Виталий, в 2017-м закончил гимназию имени Леси Украинки №117 и учится в Киевском институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Юрий Луценко с сыном Виталием facebook.com

Дети Дмитрия Яроша

Семья Дмитрия Яроша соцсети

У бывшего депутата Верховной Рады и лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша – трое детей. Семья проживает в Днепропетровской области, откуда родом и сам Ярош. Старшей дочери Насте – 26 лет, средней, Ирине, – 22, а сыну Дмитрию – 10 лет. Обе дочки Яроша – активистки "Правого сектора".

фото со свадьбы дочери Яроша Ирины

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о детях убитого "Моторолы" из "ДНР", как они подросли и выглядят сейчас.

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