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5 декабря • обновлено в 14:09
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Дочь Ляшко и сын Авакова: как выглядят повзрослевшие дети украинских политиков

10.4т
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Украинские политики не так часто распространяются о том, где учатся и чем занимаются их дети. Однако многие из них стали уже совсем взрослыми и порой не менее успешыми, чем их родители.

Как выглядят повзрослевшие дети Олега Ляшко, Владимира Гройсмана и других – в материале OBOZREVATEL.

Дочь Ляшко

Дочь Олега Ляшко (справа)

Дочь Олега Ляшко (справа)

facebook.com/O.Liashko

Влада – дочь лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко и его жены Роситы Сайранен. Девушке 17 лет. Во многих интервью Олег Ляшко и его жена говорили о том, что Влада – их совместная дочь. Однако в декларациях политика девочка указана как Горбенко Владислава Витальевна.

Дочь Ляшко и сын Авакова: как выглядят повзрослевшие дети украинских политиков

Как видно на фото из соцсетей, девушка уже умеет стрелять.

Александр Аваков

Дочь Ляшко и сын Авакова: как выглядят повзрослевшие дети украинских политиков

скриншот из видео

Сын Арсена Авакова Александр Аваков окончил Харьковский национальный университет имени Каразина по специальности "финансы". Занимается бизнесом. Мужчине 31 год. В августе 2014 Александр Аваков пошел добровольцем в батальон спецназначения МВД "Киев-1". Занимался поставками всего необходимого для солдат и сопровождением артистов для выступлений перед бойцами. 17 февраля 2015 уволен в запас.

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Юлия, Кристина и Давид Гройсман

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман вместе с женой Еленой воспитывают троих детей: Юлию, Кристину и Давида.

Дочки Владимира Гройсмана Юлия и Кристина

Дочки Владимира Гройсмана Юлия и Кристина

instagram.com

Старшая, 28-летняя Юлия, которая является дочерью Елены Гройсман от первого брака, по информации СМИ, работает в Великобритании и даже получила там вид на жительство.

Кристина Гройсман

Кристина Гройсман

vk.com

Младшая, 19-летняя Кристина, недавно стала совладелицей торгового центра в Виннице. Сыну Гройсмана Давиду сейчас 8 лет.

Елена Гройсман с сыном Давидом (слева), Кристина Гройсман (справа) в 2015 году

Елена Гройсман с сыном Давидом (слева), Кристина Гройсман (справа) в 2015 году

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Сыновья Юрия Луценко

В сентябре 2017 года Александр Луценко женился на Анастасии Волохиной

В сентябре 2017 года Александр Луценко женился на Анастасии Волохиной

Юрий Луценко / Facebook

У экс-генпрокурора Юрия Луценко и его жены, экс-депутата Рады Ирины Луценко двое детей: сыновья Александр (1989 года рождения) и Виталий (1999). Старший сын уже два года как женат. По словам Юрия Луценко, он прошел службу в АТО.

Александр Луценко служил в АТО

Александр Луценко служил в АТО

facebook.com

Младший сын Луценко, Виталий, в 2017-м закончил гимназию имени Леси Украинки №117 и учится в Киевском институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Юрий Луценко с сыном Виталием

Юрий Луценко с сыном Виталием

facebook.com

Дети Дмитрия Яроша

Семья Дмитрия Яроша

Семья Дмитрия Яроша

соцсети

У бывшего депутата Верховной Рады и лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша – трое детей. Семья проживает в Днепропетровской области, откуда родом и сам Ярош. Старшей дочери Насте – 26 лет, средней, Ирине, – 22, а сыну Дмитрию – 10 лет. Обе дочки Яроша – активистки "Правого сектора".

фото со свадьбы дочери Яроша Ирины

фото со свадьбы дочери Яроша Ирины

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Автор
Алина Мельник
Тема
Родители и дети
Персоны
Олег Ляшко Владимир Гройсман Ірина Луценко Юрий Луценко Дмитрий Ярош Арсен Аваков Александр Аваков
Место
Украина
Теги
дети политика
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