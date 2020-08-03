Дочь Лилии Ребрик получила главную роль в кино: что известно

Дочь украинской актрисы и телеведущей Лилии Ребрик Диана получила главную роль в четырехсерийной мелодраме "Много непогожих дней" телеканала "Украина" и компании FILM.UA Group.

Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. По словам инсайдеров, в кинокартине юная актриса сыграет роль девочки, мама которой попадает в автомобильную аварию. Пока та в реанимации, о маленькой Маше будет заботиться лучшая подруга мамы – Катя, которая в той аварии потеряла мужа, и свекровь Кати. Обе женщины тяжело переживают горькую утрату. Именно 7-летняя девочка поможет им справиться с горем.

Дочь Ребрик получила главную роль в мелодраме "Много непогожих дней" (фото – kanalukraina.tv)

Как отметила сама Ребрик, она очень гордится успехами дочери, ведь ее дисциплинированность на площадке отмечает вся команда проекта.

"В принципе, она играет саму себя – девочку, которая любит ролики, танцы и собак. Когда Диана узнала, что на площадке будет собака, да еще и золотистый ретривер, она очень захотела сниматься. Дочка давно мечтает о четвероногом друге и очень счастлива, что на съемках имеет возможность гулять и играть с собачкой. На самом деле наблюдая за ней на площадке, замечаю, что Диана очень ответственная, все задачи выполняет с первого раза. Режиссер Ира Громозда также это отмечает и мне, как маме, безусловно очень приятно такое слышать", – поделилась она.

Дочь Ребрик получила главную роль в мелодраме "Много непогожих дней" (фото – kanalukraina.tv)

К слову, дочь Лилии Ребрик Диана уже не впервые снимается в кино. Ранее она появлялась в картине "Сердце матери".

Дочь Ребрик получила главную роль в мелодраме "Много непогожих дней" (Instagram Дианы Дикой)

О мелодраме "Много непогожих дней"

Режиссером четырехсерийной мелодрамы является Ирина Громозда. Первые сцены сериала сняли в июле в Национальном эколого-натуралистическом центре Киева. Эта картина о подругах, одна из которых предает другую.

Главная героиня – учительница музыкальной школы Катя Смолина. Ее муж погибает в автомобильной аварии, а лучшая подруга в тяжелом состоянии попадает в реанимацию. Катя забирает дочь Инны, семилетнюю Машу, в свой дом. У самой Кати нет детей и поэтому она так тяжело переживает смерть любимого.

В фильме также снимаются: Елена Борозенец, Екатерина Тышкевич, Петр Рыков, Григорий Бакланов, Виталий Кудрявцев, Галина Кобзарь-Слободюк, Алексей Нагрудный и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лилия Ребрик показала фото из-за кулис съемок продолжения украинского сериала "Великі Вуйки".