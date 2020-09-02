Дочь Легкоступовой раскрыла результаты вскрытия певицы

54-летняя российская певица Валентина Легкоступова умерла в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

О результатах вскрытия сообщила дочь знаменитости Анетта Бриль в программе "Пусть говорят". По ее словам, артистку можно было спасти, если бы ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Бриль добавила, что новый муж Легкоступовой Юрий Фирсов даже не сказал родственникам, насколько сильно пострадала певица во время падения. Поэтому сначала супруги проходили лечение в наркологической клинике, а через сутки состояние артистки резко ухудшилось, и ее перевели в клиническую больницу.

Легкоступова и Фирсов BB.lv

"Как можно было не вызывать скорую, если твоя любимая женщина упала, если у нее появились синяки. Возможно, об этом еще нельзя говорить, ведь следствие продолжается. По результатам вскрытия мама умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени", – рассказала 29-летняя Анетта.

Также девушка пообещала привлечь Фирсова к ответственности за угрозы ее и 19-летнему брату Матвею. Он неоднократно бросался на парня с ножами и выгнал из дома.

Напомним, Легкоступова была найдена у себя дома с пробитой головой. Ее госпитализировали 8 августа с отеком мозга, женщина находилась в коме. На теле певицы были найдены синяки. Когда ее нашли в квартире, рядом был муж, Юрий Фирсов, который позже скрылся. 14 августа певица умерла.

Как сообщал OBOZREVATEL, медсестра травматологического отделения больницы в Москве, где лежала Легкоступова, призналась, что журналисты хотели купить фото мертвой артистки за 500 тысяч рублей (185 тысяч гривен).

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