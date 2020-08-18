Дочь Легкоступовой: муж мамы угрожал мне, я боялась за своих детей
Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль заявила об угрозах, поступавших ей от мужа артистки Юрия Фирсова.
Так, по словам девушки, она получала их на предложение приехать к матери. Также Фирсов ограничивал их общение по телефону в течение двух недель. Об этом Анэтта рассказала в эфире передачи "Пусть говорят" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Последние две недели на звонки мамы отвечал только Фирсов, с ней он не соединял никого из близких... Я не приезжала к маме все это время, потому что ее муж мне угрожал. У меня есть все записи. Я боялась –у меня двое детей. Когда я пришла, он был сильно пьян. Возможно, там был не только алкоголь, но и что-то еще. С его угрозами сейчас разбирается Следственный комитет. Я не имею права разглашать то, что он говорил. Когда следствие вынесет свое решение, все это всплывет", – рассказала девушка.
Напомним, Легкоступова была найдена у себя дома с пробитой головой. Ее госпитализировали 8 августа с отеком мозга, женщина находилась в коме. На теле певицы были найдены синяки. Когда ее нашли в квартире, рядом был муж, Юрий Фирсов, который позже скрылся.
Позже он заявил, что его жена упала сама. Но дочь Валентины, которая нашла мать в нетрезвом состоянии с синяками, в это не поверила. 11 августа всех членов семьи звезды допросили, следователи продолжают проверку фактов.14 августа Валентина Легкоступова умерла.
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа в возрасте 35 лет скончался российский актер театра и кино Сергей Куницкий, который известен ролью врача-гематолога в сериале "Тест на беременность".