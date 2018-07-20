Дочь легендарного украинского футболиста родила: фото счастливой мамочки

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике, дочь легендарного футболиста и тренера Олега Блохина Ириша Блохина родила второго ребенка.

Новостью о появлении на свет дочери она поделилась на своей странице в Instagram.

Скриншот из Instagram Блохиной

Девочка родилась 18 июля.

"Добро пожаловать в этот мир, Габриэль Брынзак. Родилась 18.07.2018. Из рук и сердца Бога - в наши", - написала Блохина.

У Блохиной и ее мужа, бизнесмена Алексея Брынзака, это уже второй ребенок - супруги воспитывают трехлетнюю дочь Жаклин.

Блохина со старшей дочерью instagram.com/ireesha_b

Супруги со старшей дочерью Жаклин instagram.com/ireesha_b

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинская поп-певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, впервые раскрыла имя младшей дочери.