Дочь легендарного украинского футболиста родила: фото счастливой мамочки

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике, дочь легендарного футболиста и тренера Олега Блохина Ириша Блохина родила второго ребенка.
Новостью о появлении на свет дочери она поделилась на своей странице в Instagram.
Скриншот из Instagram Блохиной
Девочка родилась 18 июля.
"Добро пожаловать в этот мир, Габриэль Брынзак. Родилась 18.07.2018. Из рук и сердца Бога - в наши", - написала Блохина.
У Блохиной и ее мужа, бизнесмена Алексея Брынзака, это уже второй ребенок - супруги воспитывают трехлетнюю дочь Жаклин.
Блохина со старшей дочерью
instagram.com/ireesha_b
Супруги со старшей дочерью Жаклин
instagram.com/ireesha_b
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинская поп-певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, впервые раскрыла имя младшей дочери.