Дочь Кузьмы Скрябина впервые о смерти отца: до сих пор это не пережила, оно не отпускает

Дочь украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Мария-Барбара откровенно рассказала, что часто обращается к специалистам, так как до сих пор не пережила смерть отца.

Певец трагически погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Девушка в программе "Життя відомих людей" призналась, что этот день почти не помнит. Ее сознание как бы заблокировало все воспоминания о том периоде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Барбара с отцом в детстве. gamebet.politeka.net

"Это как раз был мой первый курс (девушка училась в медицинском университете. – Ред.). Я была настолько на успокоительных, на транквилизаторах, что очень много всего не помню. Обращаюсь к специалистам, так как до сих пор это не пережила. Оно не отпускает и я не знаю, сколько нужно времени, чтобы меня отпустило", – поделилась Кузьменко.

Также она рассказала, что сначала даже не могла слышать голос отца и слушать его песни. Даже сейчас Барбара до конца не знает, как преодолеть печаль. Девушка вспоминает, что, несмотря на постоянную занятость музыкант всегда находил время для нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария-Барбара в день рождения отца, 17 августа, открыла собственное заведение в Киеве вместе со своим мужем Виктором Туром.