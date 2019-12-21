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21 декабря • обновлено в 10:49
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Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: первые фото и видео со свадьбы

7.1т
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Единственная дочь украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который трагически погиб в 2015 году, Мария-Барбара вышла замуж.

Первой фотографией со свадьбы поделился на своей странице в Instagram украинский певец DZIDZIO. На фото артист позирует вместе с молодоженами.

"Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью", написал DZIDZIO.

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Еще одной фотографией с молодоженами артист поделился в своих Instagram-stories:

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж

Instagram DZIDZIO

Избранником Марии-Барбары стал молодой человек Виктор Тур. Он, как и дочь Кузьмы, учится в киевском медицинском университете, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году. По всей видимости, пара познакомилась как раз во время учебы.

Видео со свадьбы в своем Instagram поделилась сестра Виктора Наталья.

Судя по видео, на свадьбе также присутствовала и украинская телеведущая Катя Осадчая.

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж

Instagram @svitsketv

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж

Instagram @svitsketv

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж

Instagram @svitsketv

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кузьма Скрябін
Место
Украина
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