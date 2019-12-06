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6 декабря • обновлено в 09:17
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Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается

3.8т
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Украинский музыкант и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко трагически погиб в 2015 году. У артиста осталась дочь Мария-Барбара, рожденная в браке со Светланой Бабийчук.

Как сейчас выглядит и живет единственная наследница легендарного музыканта.

Кузьма Скрябин

Кузьма Скрябин

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Новости
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Сейчас Марие-Барбаре 22 года. Девушка учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца в Киеве.

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

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В своих соцсетях дочь Скрябина не часто публикует новые снимки. Однако на редких фотографиях Мария-Барбара в основном позирует с огромными шарами и роскошными букетами цветов. Поэтому не исключено, что у девушки есть возлюбленный.

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

facebook

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

facebook

Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается

facebook

Когда Кузьма погиб, Марие-Барбаре было всего лишь 17 лет. Девушка очень тяжело переживала смерть отца.

"Внучка, конечно, сильно пережила этот период. Пришлось и к врачам обращаться. Она даже до сих пор не может прийти в себя, так же как и мы. Она – единственная дочь у своего папы. А он у нас был единственный сын", рассказывал отец Кузьмы.

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

facebook

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

facebook

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

facebook

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

facebook

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара

24 СМИ

OBOZREVATEL вспоминает фото Кузьмы со своей дочкой.

Кузьма Скрябин с дочкой

Кузьма Скрябин с дочкой

facebook

Кузьма Скрябин с дочкой

Кузьма Скрябин с дочкой

Viva!

Кузьма Скрябин с дочкой

Кузьма Скрябин с дочкой

facebook

Кузьма Скрябин с дочкой

Кузьма Скрябин с дочкой

Viva!

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кузьма Скрябін
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Тупая курица, судя по фото. Пoxyй, потому что батя был таким же eбалaeм.
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