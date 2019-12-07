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7 декабря • обновлено в 06:32
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Дочь Крутого поразила сеть огромной грудью: горячее фото

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Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого, 33-летняя Виктория засветила огромную грудь на пляже.

На своей странице в Instagram звезда обнародовала фотографию, на которой позирует в откровенном купальнике, который выгодно подчеркивает пышные формы.

"А вы знали, что, если сразу мыться после пляжа, вы смываете витамин D", – спросила она у поклонников.

Дочь Крутого сверкнула пышной грудью на пляже

Дочь Крутого сверкнула пышной грудью на пляже

instagram/victoriakrut

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Пляжный снимок дочери Крутого вызвал ажиотаж среди фанатов. В комментариях написали, что выглядит она ярко и великолепно.

"Бюст", "Вы очень красивая", "Вика, ты воплощение красоты", "Солнечная", "Оу, секси", "Не забудь мазаться кремом. Солнце опасное", – отреагировали пользователи.

Дочь Крутого поразила сеть огромной грудью: горячее фото
Дочь Крутого поразила сеть огромной грудью: горячее фото

Виктория Крутая

Виктория Крутая

Instagram @victoriakrut

Дочь Крутого - образ

Дочь Крутого - образ

Виктория Крутая в роскошном платье

Виктория Крутая в роскошном платье

instagram/victoriakrut

Виктория Крутая – бюст

Виктория Крутая – бюст

instagram/victoriakrut

Виктория Крутая в купальнике

Виктория Крутая в купальнике

instagram/victoriakrut

Виктория Крутая в откровенном платье

Виктория Крутая в откровенном платье

instagram/victoriakrut

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория – старшая дочь Игоря Крутого, которая любит шокировать публику откровенными снимками. Сам же Крутой, при этом, якобы, серьезно болен, из-за чего его внешний вид нередко озадачивает поклонников.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Виктория Крутая Игорь Крутой
Теги
шоу-бизнес Красота фотографии фотосессия
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