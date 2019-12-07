Дочь Крутого поразила сеть огромной грудью: горячее фото

Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого, 33-летняя Виктория засветила огромную грудь на пляже.

На своей странице в Instagram звезда обнародовала фотографию, на которой позирует в откровенном купальнике, который выгодно подчеркивает пышные формы.

"А вы знали, что, если сразу мыться после пляжа, вы смываете витамин D", – спросила она у поклонников.

Дочь Крутого сверкнула пышной грудью на пляже instagram/victoriakrut

Пляжный снимок дочери Крутого вызвал ажиотаж среди фанатов. В комментариях написали, что выглядит она ярко и великолепно.

"Бюст", "Вы очень красивая", "Вика, ты воплощение красоты", "Солнечная", "Оу, секси", "Не забудь мазаться кремом. Солнце опасное", – отреагировали пользователи.

Виктория Крутая Instagram @victoriakrut

Дочь Крутого - образ

Виктория Крутая в роскошном платье instagram/victoriakrut

Виктория Крутая – бюст instagram/victoriakrut

Виктория Крутая в купальнике instagram/victoriakrut

Виктория Крутая в откровенном платье instagram/victoriakrut

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория – старшая дочь Игоря Крутого, которая любит шокировать публику откровенными снимками. Сам же Крутой, при этом, якобы, серьезно болен, из-за чего его внешний вид нередко озадачивает поклонников.

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