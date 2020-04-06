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6 апреля • обновлено в 09:00
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Дочь Крутого показала пышные ягодицы в откровенном бикини

4.2т
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Дочь российского продюсера Игоря Крутого Виктория показала фигуру в откровенном бикини.

Так, провокационный снимок появился на личной странице девушки в Instagram.

Игорь Крутой с дочкой Викторией

Игорь Крутой с дочкой Викторией

yandex.net

На фотографии 34-летняя Виктория, которая уже много лет живет в США, сфотографирована во время отдыха на пляже. В кадре Крутая позирует со спины, продемонстрировав аппетитные формы в откровенном черном купальнике.

Под фото Виктория написала, как у них проходит карантин:

"Мы сидим дома в основном, но после обеда идем гулять. Мы нашли классное местечко на травке, где нас никто не трогает и мы можем делать йогу и загорать".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16-летняя дочь российского композитора Игоря Крутого Александра, которая сейчас находится на карантине в Майами, станцевала на камеру в белье и мини-шортах.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Игорь Крутой Виктория Крутая
Место
Россия
Тег
Новости России
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