Дочь Кошевого vs Иванько: стало известно, кто представит Украину на детском Евровидении

Оргкомитет нацотбора на детское Евровидение определился с участником от Украины. Представлять страну будет 13-летняя София Иванько из Киева. Девочка исполнит композицию "Коли здається".

Дочь актера "95 квартала" Евгения Кошевого Варвара не отправится на международный песенный конкурс, который состоится 24-го ноября в городе Гливице (Польша). Об этом сообщает UA: Суспільне.

"Мы определили, что София Иванько является лучшей представительницей Украины на Детском Евровидении в этом году. Почему? Потому что она очень отличается от других участников, она очень своеобразная, у нее есть свой отдельный очень экспрессивно-эмоциональный характер, она загадочная, в ней есть то, чего нет в других людях и в других участниках", - отметила член жюри, певица Alyosha.

Иванько вместе с Варварой Кошевой были участницами шоу "Голос.Діти".

Варвара кошевая хотела представлять Украину на Евровидении с песней "Диво в розмаїтті".

Отметим, что Варвара Кошевая успела поучаствовать в передачах "Рассмеши комика. Дети" и "Лига смеха".

Варвара Кошевая tabloid.pravda.com.uа

Варвара Кошевая tabloid.pravda.com.uа

Варвара Кошевая с семьей tabloid.pravda.com.uа

Как ранее писал OBOZREVATEL, Варвара Кошевая – дочка звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, вызвала жаркие споры в сети выступлением в финале пятого сезона проекта "Голос. Діти". 11-летняя девочка спела песню "Крила" своей наставницы Джамалы, однако, как отметили пользователи сети, она не попадала в ноты и в целом не очень хорошо справилась з заданием.

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