Дочь Кошевого об "отце-клоуне": хочу, чтобы ко мне относились, как к нормальному ребенку

12-летняя дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара призналась, ей обидно слышать, когда сравнивают ее отца с клоуном, а ее саму воспринимают только как дочку знаменитого шоумена.

Девочка рассказала, что в школе ее раньше обижали из-за профессии отца, однако сейчас она этого не позволяет. Об этом шла речь в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В школе было очень обидно, когда задирали: "Вот у тебя папа – клоун!"? А я не могла ничего ответить. Потом я сказала: "Никогда! Больше никогда не смейте говорить про мою семью так. Особенно про моего отца", – отметила Варвара.

По ее словам, она рассказывала Кошевому о своих проблемах в школе, но ей казалось, что тот ее не понимает. При этом девочка отметила, что у нее с отцом – теплые и доверительные отношения, но он бы хотела, чтобы ее не воспринимали исключительно как дочь звезды.

"Я рассказывала папе об этом (буллинге, – Ред.) и даже думала, что он не понимает, как это обидно. Я хочу, чтобы ко мне относились, как к нормальному ребенку, а не как к дочке Евгения Кошевого, дочке клоуна. Мой папа – не клоун! Он для меня – главная поддержка и опора", – подытожила Варвара.

Отметим, Варвара Кошевая – старшая дочь актера "Квартал 95" Евгения Кошевого и дизайнера одежды Ксении Кошевой. Девочка неоднократно появлялась на ТВ, она участвовала в шоу "Голос . Дети", в проекте "Рассмеши комика" и спародировала отца в "Лиге смеха".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер студии "Квартал 95" и близкий друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал, почему не пойдет в политику.