Дочь Кошевого о буллинге из-за карьеры отца в "Квартале": его считают клоуном

12-летняя дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара призналась, что страдает в школе от буллинга – многие одноклассники не воспринимают карьеру ее отца и называют его клоуном. Сама же Варвара также поддается травле.

В связи с этим Кошевая не имеет желания ходить на учебу. При этом, по словам девочки, она не умеет грубо отвечать на нападки и страдает из-за этого. Об этом шла речь в интервью Варвары изданию "КP.UA".

"У меня вообще нет желания ходить в это неприятное для меня место. Не вижу смысла. Не хочу сидеть на одном месте, хочу дальше развиваться. Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение. Потому что моя ассоциация со школой – это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа – клоун. А он не такой!" – рассказала Кошевая.

Евгений Кошевой с семьей. iod.media

При этом, вариант перевестись в другую школу Варя не рассматривает. Считает, что как только дети узнают, кто ее отец– ситуация повторится.

"Да, мне очень обидно, что дети так поступают. Однажды мне так надоело, что папу в очередной раз назвали клоуном, что я не выдержала и высказалась, чтобы больше никто не смел так о нем говорить. Он достиг очень многого. А чего достигли те, кто так о нем говорит?" – добавила она.

Варвара Кошевая рассказала о буллинге в школе. 24 Канал

В ссоры с детьми Варя не вступает, чтобы это не обернулось против нее.

"Я боюсь. Я не умею отвечать. Лучше просто промолчу. Пусть говорят, не хочу, чтобы потом меня выставили виноватой. Как-то меня очень жестко подставили: начали скандал, начали меня обзывать, и в итоге я осталась виноватой. Больше такого не хочу. Папа говорит: "Может, пойти набить морду?" И что? Что это изменит? Это неправильно. Но, правда, я уже не могу это выслушивать. Наверное, нужно просто говорить с родителями, которые так воспитывают детей, что они могут говорить гадости другим", – подчеркнула Варя.

Отметим, Варвара Кошевая – старшая дочь актера "Квартал 95" Евгения Кошевого и дизайнера одежды Ксении Кошевой. Девочка неоднократно появлялась на ТВ, она участвовала в шоу "Голос . Дети", в проекте "Рассмеши комика" и спародировала отца в "Лиге смеха".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер студии "Квартал 95" и близкий друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал, почему не пойдет в политику.