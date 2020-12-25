Дочь Кернеса не приехала на похороны: СМИ рассказали, где она и как живет. Фото и видео

11-летняя дочь Геннадия Кернеса София вместе со своей мамой Ольгой Муравицкой не смогли приехать из Лондона на похороны отца из-за карантинных ограничений.

Как говорится в сюжете ТСН, в Лондоне девочка оказалась потому, что этого хотел отец, с которым у нее были прекрасные отношения. Последний раз папа с дочкой виделись весной, также они ежедневно общались по телефону (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

41-летняя Муравицкая живет то в Англии, то в Украине. С Кернесом она познакомилась в Харькове. Сейчас живет в Лондоне с мужем, от него также имеет ребенка.

После смерти Кернеса вдова мэра Оксана Гайсинская переписала Муравицкой свою часть магазина детской японской одежды Miki House в Киеве, где женщины были совладелицами.

Еще пять лет назад дочь Кернеса стала обладательницей трехкомнатной квартиры в "Новопечерских Липках" в столице.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые о дочери Кернеса рассказал его друг, бизнесмен Павел Фукс. По его словам, девочка является "просто копией" своего отца, а сыновья Кернеса поддерживают отношения с сестрой.