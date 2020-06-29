Дочь хочет посадить Ефремова в тюрьму, а мать – в психушку, — бывшая жена актера

Бывшая жена скандального российского актера Михаила Ефремова Ксения Качалина заявила, что их совместная дочь Анна-Мария хочет "упечь отца в тюрьму, а мать – в психушку".

Об этом женщина заявила в интервью "Экспресс Газете", комментируя ситуацию со смертельным ДТП, которое в центре Москвы устроил Ефремов.

Качалина указала, что давно не виделась со своей дочерью и крайне редко общается с ней, так как считает ее "морально искалеченной". Дочь Ефремова и Качалиной, в свою очередь, ранее заявляла, что ее мать – алко- и наркозависима, она якобы собирается оформить над женщиной опеку, чтобы принудительно лечить ее от пагубных привычек.

Как выглядит бывшая жена Ефремова Kulturologia

"А больше моя дочь ничего не хочет? Насчет опеки и лечения это полный бред. Сегодня моя дочь напишет об опеке, завтра о том, что она лесбиянка, послезавтра еще что-то придумает. Пока была жива ее бабушка, Анна-Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает что ей вздумается", – прокомментировала ситуацию Качалина.

Также она добавила, что Анна-Мария хочет, чтобы ее отца посадили в тюрьму после устроенной им аварии. Саму же Качалину их с Ефремовым дочка якобы хочет посадить в психбольницу.

"Она хочет посадить отца в тюрьму, а мать – в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит. На 90% все ее слова – это фантазия и авантюры", – подчеркнула Ксения Качалина.

Так Ксения Качалина выглядит сейчас Кадр из передачи "Ты не поверишь!" (канал НТВ)

Отметим, по мнению коллег, актриса Ксения Качалина страдает психическим расстройством, алкоголизмом, а в свое время якобы "посадила" на наркотики и своего бывшего супруга Михаила Ефремова. Женщина превратила свою квартиру в центре Москвы в помойку, а по ночам бродит по городу с пластмассовым попугаем на плече.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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