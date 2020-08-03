Дочь Гузеевой показала себя абсолютно голой в ванной

Дочь российской телеведущей, звезды шоу "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова поделилась с подписчиками провокационными видео.

Так, на них 20-летняя девушка позировала полностью голой в ванной, прикрыв интимные части тела коленями. Соответствующие ролики Ольга опубликовала в своих Instagram-сторис (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Дочь Гузеевой показала себя голой в ванной (Instagram Ольги Бухаровой)

Девушка уже не в первый раз находится в центре внимания. Не так давно Лариса Гузеева сообщала о нервном срыве дочери, из-за которого та даже устроила погром в одной из комнат квартиры матери. Телеведущая помогла Ольге восстановиться и отремонтировала комнату. После этого она все же приняла решение жить отдельно от матери и поселилась у своего молодого человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева рассказала, что когда-то у нее были проблемы с алкоголем и однажды она вышла на сцену пьяная.