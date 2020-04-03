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3 апреля • обновлено в 17:58
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Дочь фаната "Л/ДНР" Охлобыстина заболела коронавирусом

2.3т
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У дочери скандально российского актера Ивана Охлобыстина , который поддерживает террористов "Л/ДНР" обнаружили коронавирус.

23-летняя Анфиса находится дома, пишет Telegram-канал "112".

Дочь фаната "Л/ДНР" Охлобыстина заболела коронавирусом

"Девушка не исключает контакт с инфицированным. Врачи оставили ее дома, поскольку она не попадает в группу риска", - говорится в сообщении.

Дочь фаната "Л/ДНР" Охлобыстина заболела коронавирусом

instagram.com/dzetakorma

Дочь фаната "Л/ДНР" Охлобыстина заболела коронавирусом

instagram.com/dzetakorma

Дочь фаната "Л/ДНР" Охлобыстина заболела коронавирусом

instagram.com/dzetakorma

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Иван Охлобыстин высказался по поводу заявлений российских звезд в адрес России и ее жителей. В частности, актер прокомментировал высказывание актрисы Юлии Ауг, экс-участницы "Дом-2" Алены Водонаевой и телеведущего Ивана Урганта.

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Автор
Мария Дидык
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