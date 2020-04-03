Дочь экс-любовника Собчак после его попытки суицида попала в больницу

Дочь экс-любовника телеведущей Ксении Собчак и миллионера Умара Джабраилова, который недавно пытался покончить жизнь самоубийством, Даната попала в больницу.

Так, девушка чуть не лишилась пальца, пока готовила еду на самоизоляции. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Умар Джабраилов и его дочь Даната

"Даната Джабраилова, которая живет в Европе, чуть не лишилась пальца, пока готовила еду на самоизоляции. Что-то пошло не так, и рука девушки оказалась в блендере", – говорится в сообщении.

Даната Джабраилова Фото: Super.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Интерны" актер Илья Глинников рассказал, почему однажды решил покончить жизнь самоубийством.

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