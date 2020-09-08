Дочь Ефремова заметили на митинге в Беларуси. Фото

Ольга Веркалец Люди 09:55, 8.09.2020 Обновлено: 10:18, 8.09.2020

19-летнюю дочь российского актера Михаила Ефремова Анну-Марию заметили на митинге в Минске (Беларусь) с флагом ЛГБТ-сообщества.

Фото девушки на акции протеста опубликовало издание "Радыё Свабода". На нем дочь артиста позирует с любимой на фоне спецтехники и силовиков. Также Анна Мария на своей странице в Instagram показала снимок, на котором целуется с девушкой (фото смотрите ниже).

Ранее дочь Ефремова в сториз призналась, что "полулегально пересекла границу" России и Беларуси ради того, чтобы принять участие в женском протестном марше.

Дочь Ефремова с любимой.
svaboda.org

Отметим, что Анна Мария считает себя небинарной персоной. Она часто говорит о себе в мужском роде.

Дочь Ефремова целуется с девушкой.
Instagram Анна Мария Ефремова

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