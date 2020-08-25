Дочь Ефремова разделась на камеру. Фото

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 19-летняя девушка позировала с обнаженной грудью в ванной, прикрыв интимную часть тела руками. Соответствующий снимок она опубликовала в личных Instagram-сторис.

"О, одурманивающая выпивка! Я говорю себе, что не думаю о том, что заглушаю боль, утопая", – прокомментировала публикацию Анна-Мария.

Дочь Ефремова разделась на камеру (Instagram Анны-Марии Ефремовой)

Напомним, что ранее дочь Ефремова Анна-Мария заявила о своей бисексуальности и склонности к трансгендерности. Она призналась, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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