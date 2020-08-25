Дочь Ефремова разделась на камеру. Фото

Дочь Ефремова Анна-Мария разделась на камеру (фото - gazeta.ru).
Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем 19-летняя девушка позировала с обнаженной грудью в ванной, прикрыв интимную часть тела руками. Соответствующий снимок она опубликовала в личных Instagram-сторис.
"О, одурманивающая выпивка! Я говорю себе, что не думаю о том, что заглушаю боль, утопая", – прокомментировала публикацию Анна-Мария.
Дочь Ефремова разделась на камеру (Instagram Анны-Марии Ефремовой)
Напомним, что ранее дочь Ефремова Анна-Мария заявила о своей бисексуальности и склонности к трансгендерности. Она призналась, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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