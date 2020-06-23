Дочь Ефремова рассказала о преследованиях после смертельного ДТП с отцом

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария пожаловалась на преследование после ДТП в Москве, которое устроил ее отец.

Так, девушка рассказала, что ее преследуют журналисты росТВ, в особенности речь идет о представителях телеканала НТВ, пишет "Собеседник".

Так, как сообщило издание, журналисты караулят Анну-Марию ежедневно возле подъезда и задают провокационные вопросы. По мнению дочери актера, телевизионщики нарушают ее личное пространство, социальную дистанцию и снимают на камеру без ее на то согласия.

Instagram Анны-Марии Ефремовой

Ефремова указала, что планирует обратиться за помощью в полицию. Также она попросила руководство НТВ "оставить ее в покое" и наказать некомпетентных сотрудников.

Ранее об инциденте с журналистами российского телеканала Анна-Мария написала на личной странице в Instagram (смотрите видео в конце новости).

"Подобная деятельность людей, которые имеют наглость называть себя журналистами, должна быть остановлена и пресечена, так как она неэтична и незаконна. Я не объект для добычи "горячих" новостей и не являюсь виновником поведения моего отца. Прошу СМИ меня более не беспокоить и не снимать без моего согласия. Комментариев по поводу моей семьи и ситуации в целом не будет", – высказалась дочь Ефремова.

Она также указала статьи Гражданского и Уголовного кодексов РФ, согласно которым навязчивых журналистом могут привлечь к ответственности:

Согласно ст. 152.1 ГК РФ, фотографировать и записывать на видео гражданина можно только с его согласия, но такое согласие не требуется, если изображение получено в общественных местах и человек не является основным объектом съемки. Как вы понимаете, я являюсь основным объектом съемки и своего согласия на съемку не даю. Согласно ст. 137 УК РФ о "Нарушении неприкосновенности частной жизни", незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, ранее дочь Ефремова также нецензурно высказывалась о телеведущем Андрее Малахове после выпуска программы "Прямой эфир", в которой обсуждалось ДТП с участием ее отца.

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