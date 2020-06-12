Дочь Ефремова публично обматерила Малахова после ДТП с отцом

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария нецензурно высказалась об Андрее Малахове после выпуска программы "Прямой эфир", в которой обсуждалось ДТП с участием ее отца.

Так, в своем Twitter-аккаунте девушка выразила недовольство тем, что телеведущий предположил: проблемы с алкоголем у актера могли возникнуть из-за ее сексуальной ориентации. Девушка отметила, что Малахов не имеет права обвинять ее в безответственном поведении родителей.

Анна-Мария Ефремова и Андрей Малахов

"Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знала, что ты у*бок. Но не думала, что ты у*бок в такой степени", – заявила Анна-Мария.

Twitter Анны-Марии Ефремовой

Напомним: ранее дочь Ефремова заявила о своей бисексуальности и склонности к трансгендерности. Она призналась, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.

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