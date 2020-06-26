Дочь Ефремова обвинила адвоката во лжи и рассказала о состоянии отца после ДТП

Дочь скандального российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария обвинила в некомпетентности и распространении лживой информации адвоката Эльмана Пашаева, который защищает интересы ее отца после смертельного ДТП в Москве.

Так, девушку удивил комментарий юриста, где он опроверг информацию о том, что Ефремов страдает алкогольной зависимостью. Об этом Анна-Мария написала на личной странице в Twitter.

"Нет, я конечно ожидала, что Пашаев будет некомпетентным адвокатом, но чтобы настолько…" – возмутилась дочь Ефремова, таким образом указав, что информация не соответствует действительности и ее отец все-таки зависим.

Twittеr Анны-Марии Ефремовой

Также накануне Пашаев заявил, что Ефремов якобы хочет усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, чтобы обеспечить им "достойную жизнь". Эта идея также не понравилась дочери Михаила.

"Бать, ну куда нам еще дети?" – написала она в Twitter.

Twittеr Анны-Марии Ефремовой

Позже на личной странице в Instagram девушка решила высказаться подробнее о ситуации, сложившейся вокруг Михаила Ефремова, и заявила о том, что не только адвокат Пашаев не вызывает у нее симпатии, но и многие другие люди, принявшиеся якобы защищать ее оступившегося отца.

"С отцом я общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения поддержки. На выбор адвоката я повлиять не могу. В бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику – пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты. Не выставляйте себя идиотами. Мое мнение по ситуации оставлю при себе до лучших времен…" – подытожила Ефремова.

Instagram Анны-Марии Ефремовой

Instagram Анны-Марии Ефремовой

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

Как сообщал OBOZREVATEL: