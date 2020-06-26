Дочь Ефремова обвинила адвоката во лжи и рассказала о состоянии отца после ДТП
Ефремов с дочерью Анной-Марией (фото - СтарХит)
Дочь скандального российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария обвинила в некомпетентности и распространении лживой информации адвоката Эльмана Пашаева, который защищает интересы ее отца после смертельного ДТП в Москве.
Так, девушку удивил комментарий юриста, где он опроверг информацию о том, что Ефремов страдает алкогольной зависимостью. Об этом Анна-Мария написала на личной странице в Twitter.
"Нет, я конечно ожидала, что Пашаев будет некомпетентным адвокатом, но чтобы настолько…" – возмутилась дочь Ефремова, таким образом указав, что информация не соответствует действительности и ее отец все-таки зависим.
Дочь Ефремова обвинила адвоката во лжи и рассказала о состоянии отца после ДТП Twittеr Анны-Марии Ефремовой
Также накануне Пашаев заявил, что Ефремов якобы хочет усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, чтобы обеспечить им "достойную жизнь". Эта идея также не понравилась дочери Михаила.
"Бать, ну куда нам еще дети?" – написала она в Twitter.
Дочь Ефремова обвинила адвоката во лжи и рассказала о состоянии отца после ДТП Twittеr Анны-Марии Ефремовой
Позже на личной странице в Instagram девушка решила высказаться подробнее о ситуации, сложившейся вокруг Михаила Ефремова, и заявила о том, что не только адвокат Пашаев не вызывает у нее симпатии, но и многие другие люди, принявшиеся якобы защищать ее оступившегося отца.
"С отцом я общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения поддержки. На выбор адвоката я повлиять не могу. В бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику – пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты. Не выставляйте себя идиотами. Мое мнение по ситуации оставлю при себе до лучших времен…" – подытожила Ефремова.
Дочь Ефремова обвинила адвоката во лжи и рассказала о состоянии отца после ДТП Instagram Анны-Марии Ефремовой
Дочь Ефремова обвинила адвоката во лжи и рассказала о состоянии отца после ДТП Instagram Анны-Марии Ефремовой
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.