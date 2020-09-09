Дочь Ефремова о матери: она любила выпивать и бить меня под Земфиру

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария откровенно рассказала об издевательствах и физическом насилии со стороны матери Ксении Качалиной.

Так, по словам 19-летней девушки, когда она была маленькой, мама изолировала ее от общества, избивала в состоянии алкогольного опьянения и даже плохо кормила. Об этом шла речь в интервью для проекта "Между нами" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мать неоднократно поднимала на меня руку, потому что она была человеком, который любил злоупотреблять алкоголем. Она и до сих пор таким является. Потом она самоизолировалась со мной в квартире где-то на пол года или на полтора, уже точно не помню. Все это время она была в запое, поэтому я такой худой человек – меня недокармливали в детстве. Она также избивала меня, пока я не сбежала к соседям, а потом к бабушке. Мне было тогда 10 лет", – заявила Анна-Мария.

Дочь Ефремова рассказала об издевательствах матери. скриншот с видео

Она также добавила, что неоднократно забирала пьяную маму из бара. А также рассказала, что теперь не может слушать песни Земфиры из-за плохих воспоминаний связанных с матерью.

"Еще были прекрасные эпизоды с прослушиванием Земфиры в 3 часа ночи, когда тебе на следующий день нужно идти в школу. Или же когда ты говоришь: "Мам, идем, пожалуйста, из бара домой, мне здесь некомфортно. Еще много чего было, но мне пока неприятно об этом рассказывать... Но могу точно сказать, если мне включить какую-то песню Земфиры, то у меня начнутся флэшбеки с забиванием в угол и покачиванием. Потому что мама очень любила эту певицу, пить и бить меня под Земфиру", – подытожила дочь Ефремова.

Анна-Мария Ефремова и ее мать Ксения Качалина. коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Ефремова Анна-Мария заявила о своей бисексуальности и склонности к трансгендерности. Она призналась, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.

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