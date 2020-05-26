Дочь Эдуарда Успенского обвинила его в насилии

Мария Дидык Люди 00:16, 27.05.2020

Дочь детского писателя Эдуарда Успенского, умершего в 2018 году, в открытом письме обвинила отца в жестокости и попросила не называть его именем премию.

Слова Татьяны Успенской опубликовало издание "Собеседник".

Татьяна Успенская
"Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены", - написала она.

В письме Татьяна Успенская попросила Российскую государственную детскую библиотеку не выдавать премию имени ее отца.

"Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным. К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни", — отметила она.
Эдуард Успенский с дочерью

В комментарии "Собеседнику" Успенская назвала отца "домашним тираном".

"Мой отец был домашним тираном. Поэтому считаю, что престижная премия в области детской литературы не может носить имя человека, который из года в год занимался домашним насилием. Неужели в нашей стране нет больше других достойных писателей, именем которых можно было назвать премию? Как можно смешивать имя человека, который занимался домашним насилием, с вечными ценностями? Тогда получается, что любой человек, достигший высокого социального статуса, может делать все, что угодно?", - говорит она.
Эдуард Успенский

В пресс-службе РГДБ сообщили, что библиотека не рассматривает возможность отказа от учреждения премии имени Успенского.

"При организации премии и всей другой своей культурно-просветительской деятельности Российская государственная детская библиотека руководствуется исключительно творческими заслугами детских писателей и художников-иллюстраторов детской книги, не принимая во внимание их личные качества", - говорится в сообщении.
Эдуард Успенский

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