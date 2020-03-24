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24 марта • обновлено в 21:40
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Дочь Догилевой снялась абсолютно голой: пикантное фото

6.9т
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Дочь российской актрисы Татьяны Догилевой Екатерина снялась обнаженной для фотопроекта, перевоплотившись в героиню своей любимой картины художника Рафаэля "Форнарина"

Соответствующий снимок был опубликован изданием "Комсомольская Правда". Отметим, что на нем девушка позировала с платком на голове, прикрыв грудь рукой.

Татьяна Догилева с дочерью Екатериной

Татьяна Догилева с дочерью Екатериной

Фото: starhit.ru

"Творчество помогает отвлекаться в это очень, ну очень странное время. Творите, если есть такая возможность... А я вспоминаю Италию и любимую "Форнарину" любимого Рафаэля. Надеюсь, мы с ней еще увидимся в обозримом будущем", – процитировало издание Екатерину.

Екатерина Догилева

Екатерина Догилева

Фото: kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото 63-летней российской актрисы Татьяны Догилевой, на котором она выглядела сильно располневшей.

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Автор
Кристина Долматова
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Мда мамка по лучше была
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