Дочь российской актрисы Татьяны Догилевой Екатерина снялась обнаженной для фотопроекта, перевоплотившись в героиню своей любимой картины художника Рафаэля "Форнарина"

Соответствующий снимок был опубликован изданием "Комсомольская Правда". Отметим, что на нем девушка позировала с платком на голове, прикрыв грудь рукой.

Татьяна Догилева с дочерью Екатериной Фото: starhit.ru

"Творчество помогает отвлекаться в это очень, ну очень странное время. Творите, если есть такая возможность... А я вспоминаю Италию и любимую "Форнарину" любимого Рафаэля. Надеюсь, мы с ней еще увидимся в обозримом будущем", – процитировало издание Екатерину.

Екатерина Догилева Фото: kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото 63-летней российской актрисы Татьяны Догилевой, на котором она выглядела сильно располневшей.

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