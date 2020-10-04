Дочь Брежневой похвасталась откровенными снимками в белье. Фото

Дочь популярной певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман порадовала поклонников пикантными кадрами в откровенном наряде.

Так, на странице в Instagram Киперман опубликовала фото, на которых позирует в черном лифчике и кожаном жакете. В таком откровенном образе дочь звезды показала свою грудь.

"В твоем пиджаке", – подписала кадры в фотоблоге Киперман.

Пользователи сети не прошли мимо пикантных снимком дочери Веры Брежневой и засыпали ее комплиментами.

"Цветет цветок день ото дня", "Хорошая девушка", "Обаяшка, соблазняшка, такая хорошенькая", – писали под снимками поклонники Киперман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 19-летняя дочь Брежневой показала соблазнительные формы в откровенном бикини.