Дочь Алсу и скандал на "Голос. Дети": за что 12-летнюю Микеллу Абрамову затравили в России

Дочь известной российской певицы Алсу Микелла Абрамова 29 апреля отмечает свой день рождения. Девочке исполняется 12 лет.

В 2019 году Микелла попала в громкий скандал после победы на шоу "Голос. Дети" – ее обвинили в фальсификации голосования. В результате дочь Алсу подверглась травле, причем с критикой выступили многие российские знаменитости. Подробнее читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Алсу и ее дочь Микелла Абрамова vokrug.tv

Микелла Абрамова попала на шестой сезон "Голос. Дети" в 2019 году. На слепом прослушивании они исполнила песню Somewhere Over The Rainbow Гарольда Арлена, чем привела в восторг зрительный зал.

Стать наставником девочки выразили желание Светлана Лобода и Валерий Меладзе, и Микелла выбрала Светлану.

Уже перед финалом голосовать за победу дочери Алсу призывали многие знаменитости: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Зара и другие.

Когда Микелла все же победила на "Голос. Дети", это вызвало ажиотаж среди звезд. Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был муж Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин.

Микелла Абрамова на шоу "Голос. Дети" voice1tv

Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы. "Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр "Голоса", – высказался он.

А сама Алла Борисовна, которая также болела за Ержана Максима, пригласила четверых финалистов в элитный ресторан и вручила им по "Золотой звезде Аллы Пугачевой" – награде для молодых дарований, учрежденной певицей еще в 2005 году. Микеллы там по понятным причинам не было.

Наставница дочери Алсу на "Голосе" Светлана Лобода была вынуждена покинуть проект. "Я думаю, для нас история "Голоса" окончена. Спасибо всей нашей команде", – написала продюсер Лободы Нателла Крапивина в Instagram.

Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова в финале шоу "Голос. Дети" vokrug.tv

Против победы Микеллы Абрамовой на "Голосе" выступили многие звезды: Ксения Бородина, Мария Кожевникова, Валерий Меладзе, Наталья Штурм и другие.

На "Первом канале", который транслирует шоу, заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).

16 мая 2019 года было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте: в заявлении канала говорилось, что боты совершили 30 тысяч телефонных звонков и отправили 8 тысяч сообщений. Таким образом "Первый канал" аннулировал победу девочки.

В результате было решено провести еще один финал "Голоса", где победителями назначили всех финалистов и выдали им по премии в размере 1 миллиона рублей (около 365 тысяч гривен).

Сама певица Алсу поначалу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры", а позже в интервью Ксении Собчак все же призналась, что покупала голоса ради победы дочери на "Голосе".

"Сама система голосования была несовершенна. И мы все стали ее заложниками. По правилам шоу, каждый человек мог проголосовать от 1 до 20 раз. Получается, что каждый голосует по мере своих возможностей... Я признаюсь, да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами "Первого канала". Более того, в рамках этого так называемого голосования, все участники всех сезонов покупали голоса. Потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Я лично купила 40 смс – у меня два телефона, и я строчила в паузах между съемками. Да, кто-то может позволить себя одно смс, кто-то два. Мы попросили всех наших друзей и родственников", – рассказала Алсу.

Кроме того, певица добавила, что ее дочь могла стать победителем и без помощи со стороны родителей: "Я не совсем согласна, что эти 38 тысяч голосов, которые признали "сомнительными", помогли Микелле победить. Даже если вычесть их из общей суммы, то каким образом это влияет на победу? За Микеллу проголосовали 145-146 тысяч голосов. У следующего участника – 60 тысяч голосов. Разрыв был очень большой".

