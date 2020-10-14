Добрыднева о преследующем ее маньяке: не знаю, что в голове у этого шизофреника

Украинская певица Анна Добрыднева пожаловалась на преследования маньяка. Артистка решила заговорить об этом, когда ситуация вышла за грани адекватности.

Как сообщила пресс-служба Добрыдневой, все началось с того, что неизвестный посылал артистке сообщения, на которые она не обращала особого внимания.

"Просто блокировала все сообщения, очевидно были неадекватными. Его характерный стиль письма я узнавала моментально. Затем он начал меня откровенно пугать. Когда я ставила геолокацию, он сразу же посылал свое месторасположение поблизости. Будто шел по моим стопам. И у меня было ощущение, что он постоянно находится рядом. Единственное, что я не знала, как он выглядит. Как-то поймала себя на мысли, что всматриваюсь с подозрением у каждого прохожего. Поняла, что превращаюсь в параноика. Появилась сильная тревога. Ведь никто не знает, что в голове у этого шизофреника", – поделилась знаменитость.

Анна Добрыднева стала жертвой маньяка. Instagram

Маньяк перестал быть настойчивым лишь после того, как певица наняла себе личную охрану и стала появляться с ней в публичных местах.

"После этого сообщения прекратились. Но чувство постоянного беспокойства, к сожалению, осталось...Тогда я решила обратиться к психологу. Мы на протяжении месяца прорабатывали мои страхи и приняли решение рассказать об этом публично", – отметила артистка.

Психолог Елена Шершнева объяснила, что Анна подверглась сталкингу – маниакальному преследованию. Часто сталкерами становятся одержимые фанаты, которые могут быть способны на реальные преступления.

"То, что пережила Аня, по шкале стресса можно классифицировать как высокую угрозу для здоровья. К счастью, она вовремя обратилась за поддержкой. Ведь скриншоты от преследователя, которые Аня показала, указывают на явное психическое расстройство. Человек писал с разных аккаунтов, под разными никами и даже разными гендерами. Но характерная пунктуация, обращение к себе в третьем лице сразу выдавали его. Однако Аня дала понять, что за неё могут заступиться. А кроме того, избавилась от внутреннего страха, который главным образом "заводит" маньяков",– прокомментировала ситуацию специалист.

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