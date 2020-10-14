Добрыднева пожаловалась на преследования маньяка

Украинская певица Анна Добрыднева стала жертвой маньяка.

Знаменитость призналась, что ее на протяжении нескольких лет преследовал маньяк – сталкинг. Часто сталкерами становятся одержимые фанаты, которые способны на реальные преступления.

Как сообщает пресс-служба Добрыдневой, все началось с того, что неизвестный посылал артистке сообщения, на которые она не обращала особого внимания.

"Просто блокировала все сообщения, очевидно были неадекватными. Его характерный стиль письма я узнавала моментально. Затем он начал меня откровенно пугать. Когда я ставила геолокацию, он сразу же посылал свое месторасположение поблизости. Будто шел по моим стопам. И у меня было ощущение, что он постоянно находится рядом. Единственное, что я не знала, как он выглядит. Как-то поймала себя на мысли, что всматриваюсь с подозрением у каждого прохожего. Поняла, что превращаюсь в параноика. Появилась сильная тревога. Ведь никто не знает, что в голове у этого шизофреника", – поделилась знаменитость.

Добрыднева не на шутку испугалась и ей даже пришлось нанимать охранников. После этого неизвестный перестал беспокоить звезду и слать ей сообщения.

Однако ощущение постоянного беспокойства не оставили Добрыдневу и ей пришлось обратиться к психологам.

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