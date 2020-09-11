Добронравову – 59: как он оскандалился из-за Украины и Крыма

11 сентября скандальному российскому актеру Федору Добронравову, который известен по главной роли в сериале "Сваты", исполняется 59 лет.

Добронравов неоднократно попадал в скандальные истории и становился героем публичных драк. Он также поддерживал аннексию Крыма Россией и агрессию на Донбассе, из-за чего в 2017 году СБУ запретила Добронравову въезд на территорию Украины, а Минкульт внес его в свой "черный список". OBOZREVATEL решил вспомнить что говорил актер про Украину и Крым.

По поводу аннексии Крыма в 2014 году Федор Добронравов высказывался, что всегда хотел, чтобы полуостров вернулся в состав РФ. Более того, актер был возмущен из-за того, что его якобы причислили к списку актеров, которые выступили против аннексии.

"Я был ошеломлен. То есть кто-то где-то составил какие-то списки, о которых я в жизни не слышал. Дошло до того, что мне стали звонить из центральных каналов, потом в конечном итоге приехали украинские телевизионщики. Я был вынужден дать объяснение этому, что я никаким боком не могу быть причислен к этому списку. Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться в лоно, как он и вернулся в состав России", – заявлял Добронравов.

Кроме того, в интервью для "Невероятной правды о звездах" (украинский канал СТБ) Добронравов говорил о том, что считает присоединение Крыма к России вполне оправданным и логичным. Так, актер выступил за "исправление ошибки" Хрущева, в результате которой Крым стал частью Украины.

Почему Добронравову запрещали въезд в Украину. Комсомольская правда

Однако резкие заявления о полуострове – не единственное, что вызвало возмущение в поведении актера.

В 2014 году российский кинорежиссер Станислав Говорухин и Добронравов избили в Таллинне украинку Валентину Бардакову и ее супруга Геннадия за вопрос о причинах поддержки обращения деятелей культуры РФ в адрес президента РФ Владимира Путина об оккупации Крыма.

Так, вначале разгорелся скандал, в результате которого российские звезды стали выкрикивать "фашисты", "бандеровцы", "как вы смеете приставать к гению?" и "Крым всегда был русским". После словесной перепалки пьяный Добронравов набросился на Геннадия – мужа Валентины – и нанес ему несколько ударов. К нему присоединились коллеги по съемкам, в результате чего Геннадия повалили на землю и стали избивать ногами. Валентина тоже пострадала – женщине сломали палец на руке.

Федору Добронравову исполнилось 59 лет. Лента.Ру

В 2016 году появились слухи о том, что Добронравов и его коллега Татьяна Кравченко отказались сниматься в "Сватах" из-за проукраинской позиции Зеленского.

"Работать с теми, кто за АТО и против Донбасса и России мы категорически не будем", – якобы заявлял Добронравов, однако позже он отказался от своих слов.

По поводу слухов о посещении Крыма, артист высказывался:

"Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу. И в Украину тоже. Все затихнет – будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь".

Напомним, в 2019 году СБУ сняла запрет на въезд в Украину для Федора Добронравова. При этом сам актер заявлял, что не планирует посещать Украину, пока в стране "не утихнет" ситуация.

"Суд отменил запрет? Я не знал, мне пока никто не звонил. Что могу сказать? Я рад, хотя, честно говоря, не понимаю, почему мне до этого запрещали", – отмечал Добронравов.

Как писал ранее OBOZREVATEL: