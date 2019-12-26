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26 декабря • обновлено в 17:05
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"Добрался до меда": 89-летний Чапкис рассказал о сексе и 38-летней любовнице

1.2т
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Известный хореограф Григорий Чапкис откровенно рассказал о сексе в 89 лет, а также о 38-летней любовнице.

Так, подробностями он поделился в интервью для Youtube-шоу "В гостях у Гордона" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Григорий Чапкис

Григорий Чапкис

Скриншот с видео

"Говорят, что медовый месяц это бочка с д*рьмом и сверху с прослойкой меда. Так вот, я добрался до меда. Я встретил женщину совершенно случайно, когда махнул на себя уже рукой, думал, что умираю... И да, у нас есть секс. Но насколько полноценный, может сказать моя возлюбленная, а не я. Дело в том, что она принимает меня таким, какой я есть. Вы понимаете? Я сам себя не узнаю", — рассказал Чапкис.

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Кроме того, хореограф добавил, что его возлюбленную зовут Людмила и она с ним не из-за денег. Также он заявил, что рядом с ней начинает снова жить.

Дмитрий Гордон и Григорий Чапкис

Дмитрий Гордон и Григорий Чапкис

Скриншот с видео

"Мы не просто встретились, пошли в ресторан и переспали — Боже упаси. Тяжело передать, что происходит, но могу сказать одно — я начинаю снова жить... Мою женщину зовут Людмила и я хочу сказать, что она богаче меня. И если все родственники думают, что моя возлюбленная ждет, пока я сдохну, чтобы все мои деньги достались ей — это не так", — отметил Чапкис заявив, что будет делать все для того, чтобы его возлюбленная была счастливой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Григорий Чапкис привел на "Танці з зірками" 38-летнюю любовницу. Судья проекта станцевал вальс вместе с участниками Викторией Булитко и Дмитрием Дикусаром, и посвятил его возлюбленной.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Григорий Чапкис
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
его то понять можно а вот спутницу-геронтофилку ну никак не понять)
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