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10 сентября • обновлено в 06:47
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"До слез!" "Квартал 95" растрогал сеть песней об украинских пленных

12.6т Читать материал на украинском

Студия "Квартал 95" презентовала песню, посвященную украинцам, которые вернулись или хотят вернуться домой.

Ролик 7 сентября разместили на официальном Youtube-канале студии. В сети предположили, что песня посвящена украинским пленным, которые в этот день вернулись из РФ.

"До слез!" "Квартал 95" растрогал сеть песней об украинских пленных

Скриншот из видео

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"Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой", – говориться в тексте песни.

"До слез!" "Квартал 95" растрогал сеть песней об украинских пленных

Скриншот из видео

"До слез!" "Квартал 95" растрогал сеть песней об украинских пленных

Скриншот из видео

"Молодцы ребята! Украина еще будет богатой и счастливой", "Очень символично выложили видео,в этот прекрасный день!", "Сильно. До слез. Минск, Беларусь, с вами", "Слезы сами наворачиваются", – пишут в сети.

"До слез!" "Квартал 95" растрогал сеть песней об украинских пленных
"До слез!" "Квартал 95" растрогал сеть песней об украинских пленных
"До слез!" "Квартал 95" растрогал сеть песней об украинских пленных
"До слез!" "Квартал 95" растрогал сеть песней об украинских пленных
"До слез!" "Квартал 95" растрогал сеть песней об украинских пленных

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить концерт "95 Квартала" и не исключает своего выхода на сцену.

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Место
Украина
Тег
95 Квартал
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
почему не на коленях хахаха Обязательно вернуться положат в пакет и вам вернут
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