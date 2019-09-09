"До слез!" "Квартал 95" растрогал сеть песней об украинских пленных

Студия "Квартал 95" презентовала песню, посвященную украинцам, которые вернулись или хотят вернуться домой.
Ролик 7 сентября разместили на официальном Youtube-канале студии. В сети предположили, что песня посвящена украинским пленным, которые в этот день вернулись из РФ.
Скриншот из видео
"Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой", – говориться в тексте песни.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
"Молодцы ребята! Украина еще будет богатой и счастливой", "Очень символично выложили видео,в этот прекрасный день!", "Сильно. До слез. Минск, Беларусь, с вами", "Слезы сами наворачиваются", – пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить концерт "95 Квартала" и не исключает своего выхода на сцену.
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